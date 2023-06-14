Общество 14 июня 2023, 11:53 Аналитики «Зарплаты.ру»: в сфере строительства средние зарплатные предложения выросли на 21%

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По итогам мая 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в сфере строительства средние зарплаты выросли на 21%. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками сервиса «Зарплата.ру», написал RT.

Наибольшее увеличение зарплат отмечается у архитекторов — до 73,7 тысячи рублей, прорабов — до 84 тысяч рублей, сварщиков — до 77 тысяч рублей.

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Как рассказал руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев, за последний год вырос спрос практически на все рабочие специальности в сфере строительства.

«Во-первых, это долгосрочный тренд, связанный с демографической ситуацией, — на рынок труда просто не выходит нужное количество молодых специалистов; во-вторых, сказались экономические потрясения», — добавил Михеев.