    08 июня 2020, 14:48

    Аналитики заявили о вероятном росте числа корпоративных конфликтов

    Анастасия Кременчугская

    На фоне коронавируса уровень конфликтности российской деловой среды снизился в I квартале 2020 года после непрерывного роста с середины 2018 года. Но за этим может последовать новый пик роста в конце нынешнего года. К таким выводам пришли аналитики компании А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров) и бизнес-школы «Сколково». Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Аналитики ввели индекс конфликтности среды, учитывающий три показателя — изменение числа судебных исков, сообщений о корпоративных спорах в СМИ, и число компаний, в которых потенциально могут происходить корпоративные конфликты. В исследовании не учитывались уголовные процессы и зарубежные дела.

    Эксперты прокомментировали снижение конфликтных ситуаций в первом квартале нынешнего года.

    «Мы полагаем, что это снижение может говорить о ломке тренда — следующий квартал, вероятно, покажет еще более драматическое падение Индекса А1. Разумеется, в этом повинен COVID 19 — закрылись суды, резко снизилась деловая активность, да и общественное внимание переключилось с зарабатывания денег на сохранение жизни и здоровья», — пояснили они.

    После снятия основных санитарных ограничений и моратория на банкротство следует ожидать нового роста конфликтности, сообщили эксперты. В IV квартале ее уровень традиционно растет, так как все участники рынка хотят закончить год в плюсе. Кроме того, к этому времени накопятся неплатежи, которые вызваны коронавирусным кризисом, многие компании окажутся на грани банкротства или поглощения.

    По данным издания, больше всего конфликтов ожидается в Ярославской области, Крыму, Москве, в некоторых национальных республиках Северного Кавказа и дальневосточных регионов. Малоконфликтными могут быть названы Марий Эл, Чукотка, а также Тверская и Брянская области.