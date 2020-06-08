Аналитики заявили о вероятном росте числа корпоративных конфликтов

Аналитики ввели индекс конфликтности среды, учитывающий три показателя — изменение числа судебных исков, сообщений о корпоративных спорах в СМИ, и число компаний, в которых потенциально могут происходить корпоративные конфликты. В исследовании не учитывались уголовные процессы и зарубежные дела.

Эксперты прокомментировали снижение конфликтных ситуаций в первом квартале нынешнего года.

«Мы полагаем, что это снижение может говорить о ломке тренда — следующий квартал, вероятно, покажет еще более драматическое падение Индекса А1. Разумеется, в этом повинен COVID 19 — закрылись суды, резко снизилась деловая активность, да и общественное внимание переключилось с зарабатывания денег на сохранение жизни и здоровья», — пояснили они.

После снятия основных санитарных ограничений и моратория на банкротство следует ожидать нового роста конфликтности, сообщили эксперты. В IV квартале ее уровень традиционно растет, так как все участники рынка хотят закончить год в плюсе. Кроме того, к этому времени накопятся неплатежи, которые вызваны коронавирусным кризисом, многие компании окажутся на грани банкротства или поглощения.

По данным издания, больше всего конфликтов ожидается в Ярославской области, Крыму, Москве, в некоторых национальных республиках Северного Кавказа и дальневосточных регионов. Малоконфликтными могут быть названы Марий Эл, Чукотка, а также Тверская и Брянская области.