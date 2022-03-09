Аналитики заявили, что квартиры в новостройках подорожали сильнее вторичного жилья

Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина прокомментировала подорожание новостроек на фоне вторичного жилья. По ее словам, такая тенденция начала наблюдаться после возникновения пандемии коронавируса, сообщило ИА НСН.

Специалист отметила, что подорожание связано с действием специальных льготных программ.

«За прошедший год сегмент новостроек показал большую положительную динамику — в среднем цены в Москве увеличились на четверть, на вторичном рынке динамика не так выражена — за год цены выросли примерно на 12%. Безусловно, это связано с действием специальных льготных программ. В период пандемии произошла рокировка — если ранее на вторичном рынке жилье было дороже, то сейчас новостройки стали дороже вторички. Такая ситуация не только в Москве, но и в большинстве крупных городов», — сообщила эксперт.

Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что Центробанк после ряда «защитных» мер может вернуться к понижению ключевой ставки. В связи с этим спрос на недвижимость восстановится.