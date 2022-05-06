Аналитики выявили самые популярные у россиян книги о ВОВ

Тема Великой Отечественной войны (ВОВ) достаточно популярна у россиян. Аналитики сервиса электронных книг «ЛитРес» рассказали РИА «Новости», какие произведения о том времени пользуются большим спросом у жителей РФ.

На первом месте рейтинга твердо закрепилась книга «У войны не женское лицо». Ее написала Светлана Алексиевич. Произведение лидирует среди художественной литературы о ВОВ, которую скачивают пользователи «ЛитРес».

«Следом идет Виктор Астафьев и его книга „Прокляты и убиты“. Тройку лидеров замыкает книга „Бабий Яр“ Анатолия Кузнецова», — сообщили аналитики сервиса.

Четвертую строчку заняло произведение «Живые и мертвые», которое написал Константин Симонов. Также в топ-5 вошла аудиокнига Владимира Богомолова «Момент истины».

Сотрудники «ЛитРес» проанализировали и самых популярных авторов-фронтовиков. В тройку лидеров вошли Леонид Рабичев, Виктор Астафьев, Борис Васильев. На четвертом месте оказался Василь Быков. Топ-5 этой категории также замыкает Владимир Богомолов.