Общество 03 апреля 2023, 12:12 Аналитики выявили рост числа вакансий в сфере туризма в России на 21%

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В России зафиксировали сезонный рост числа вакансий в сфере туризма. С ноября прошлого года количество таких вакансий увеличилось на 21%. Об этом сообщил RT со ссылкой на аналитиков исследовательского центра «Зарплата.ру».

Среди самых распространенных вакансий — менеджеры по туризму и по бронированию, администраторы гостиниц и гиды.

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«Увеличение спроса на специалистов в отрасли связано как с сезоном отпусков, так и со снятием всех ограничений после пандемии в прошлом году, а также с растущей популярностью внутреннего туризма и развитием азиатских направлений для путешественников», — подчеркнули аналитики.

Кроме того, в туристической сфере в среднем на 13% выросли зарплаты. Самые большие заработки предлагают в Москве, Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. В этих городах можно получить за месяц от 40 до 150 тысяч рублей. Чуть меньшие зарплаты — на черноморских курортах.

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