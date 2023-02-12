Общество 12 февраля 2023, 09:43 Аналитики выяснили, в каком возрасте россияне тратят больше денег в супермаркетах Банк «Русский стандарт»: больше всего денег в супермаркетах оставляют россияне 41–50 лет freepik

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Средний чек в супермаркетах онлайн и офлайн оказался самым высоким у россиян в возрасте от 41 до 50 лет. Наименьшие траты — у покупателей от 21 года до 30 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт», которыми поделился ТАСС.

Эксперты проанализировали траты своих клиентов за 2022 год. Россияне 41–50 лет в среднем тратили 754 рубля, клиенты старше 50 лет — 728 рублей, россияне от 31 до 40 лет — 708, моложе 21 года — 661, а клиенты от 21 года до 30 лет — всего 572 рубля.

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У мужчин средние чеки в супермаркетах оказались выше, чем у женщин (755 рублей против 680).

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Эксперты отметили рост популярности онлайн-покупок в супермаркетах в 2022 году на девять процентов. В месяц на одного клиента приходилось в среднем 3,5 интернет-покупки, а годом ранее — 2,8. При этом средняя сумма покупки уменьшилась: с 2,6 тысячи в 2021 году до 2,35 тысячи в 2022-м. По-видимому, россияне стали чаще совершать небольшие срочные онлайн-покупки.