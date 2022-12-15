Общество 15 декабря 2022, 11:54 Аналитики выяснили, в каком персонале чаще всего нуждались компании в 2022 году

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В исследовании, проведенном сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», говорится, что 86% компаний нуждались в новых сотрудниках в 2022 году. Об этом написал RT.

В первую очередь компании ощущали нехватку линейного или массового персонала. Около 32% компаний столкнулись с нехваткой среднего менеджмента, еще 9% — искали руководителей.

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Как рассказал заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков, компании в области производства и агропрома особенно нуждаются в квалифицированных кадрах рабочих профессий.

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«Нехватка линейного и массового персонала — не новая проблема на рынке труда, а в 2023 году спрос на специалистов рабочих и технических специальностей только усилится», — добавил он.