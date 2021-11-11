Аналитики выяснили, в каких крупных городах России самые снежные зимы

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» рассказали, в каких российских городах с населением выше миллиона человек выпадает больше всего снега. Оказалось, что первое место в рейтинге принадлежит Челябинску. Об этом написал Life.

«Раньше всех, обычно примерно во второй половине сентября, первый снег видят жители Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Красноярска», — говорится в исследовании.

Толщина снежного покрова в Челябинске в среднем составляет 181 сантиметр. Второе место досталось Перми — там снежный покров достигает 143 сантиметров в высоту. В Нижнем Новгороде выпадает до 126 сантиметров снега. Москва в данном списке заняла лишь седьмую строчку — средняя толщина снежного покрова в столице составила 114 сантиметров.

В первой десятке также оказались Уфа, Екатеринбург, Казань, Самара, Красноярск, Новосибирск. За ними следуют Омск, Воронеж, Санкт-Петербург, Волгоград и Ростов-на-Дону.