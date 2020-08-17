Аналитики выяснили среднюю зарплату российских учителей

В России учителя в среднем получают около 30 тысяч в месяц. Зарплата московских педагогов выше, чем у коллег из других регионов. Самый небольшой оклад — у волгоградских специалистов.

Размер средней заработной платы российских учителей по итогам II квартала 2020 года подсчитали в аналитическом центре «Авито Работа». Результаты исследования опубликовала газета «Известия». Сумма оказалась меньше 31 тысячи рублей.

В Москве педагоги получают в среднем 51,6 тысячи рублей, что существенно больше зарплат региональных учителей. В Санкт-Петербурге средний оклад учителей составил 35,1 тысячи рублей. В Екатеринбурге — 29,8 тысячи.

В первую пятерку рейтинга средней зарплаты учителей вошла Казань, где специалисты получают 29 тысяч рублей. В Перми их зарплата в среднем равняется 27,2 тысячи.

В Омске педагоги получают около 26,9 тысячи рублей, в Иркутске — 26,5 тысячи. В Красноярске зарабатывают порядка 26,2 тысячи, в Барнауле оклады учителей достигают 26 тысяч, а в Краснодаре — 25,9 тысячи.

Волгоградские учителя, указано в исследовании, получают меньше всего. В среднем их зарплата равняется 20,6 тысячи рублей. В Новосибирске речь идет об окладе в 21,1 тысячи, а в Воронеже — 21,7 тысячи рублей.

Сфера образования, заметили аналитики, является одной из самых низкооплачиваемых. Они полагают, что из-за дополнительной нагрузки во время пандемии педагогам нужно доплачивать за выросший объем работы.

Большинство опрошенных поддержали идею доплат. 61% респондентов считают, что достаточным поводом для этого является необходимость предупреждать о масках и внимательнее следить за здоровьем учеников, напоминать о более частом мытье рук и проводить обучающие занятия. Еще 33% сочли, что для повышения выплат объем работы не такой уж и большой. 6% принявших участие в опросе не определились с мнением на этот счет.