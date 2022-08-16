Аналитики выяснили, представители каких профессий реже всего страдают бессонницей

Аналитики «Сбер Еаптеки» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в результате исследования выяснили, представители каких профессий реже других страдают бессонницей. Об этом написал Life со ссылкой на директора по маркетингу и продажам «Сбер Еаптеки» Наталью Паршикову.

По ее словам, самый здоровый сон оказался у специалистов по недвижимости, сельскому хозяйству и продажам.

«Реже всего с проблемами со здоровьем сталкиваются специалисты по недвижимости (31%), сельскому хозяйству (26%) и продажам (22%)», — отметила эксперт.

Около 75% опрошенных признались, что работа влияет на состояние их здоровья. Особенно восприимчивыми оказались люди в возрасте 25-34 лет. Среди респондентов от 55 лет каждый второй проблем с самочувствием не испытывает.

В опросе поучаствовало 1032 российских соискателя из всех федеральных округов.