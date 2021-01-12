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    12 января 2021, 12:11

    Аналитики выяснили настоящую длительность рабочего дня у россиян

    Полина Петрова

    Законодательство РФ предусматривает, что длительность рабочего дня гражданина составляет восемь часов. По информации специалистов Росстата, жители страны тратят на выполнение своих обязанностей разное количество времени, пишет сайт NEWS.ru.
    Аналитики выяснили настоящую длительность рабочего дня у россиян

    В среднем мужчины в России в будний день отводят на работу шесть с половиной часов, а женщины — четыре с половиной часа. В некоторых регионах люди трудятся больше часов чем другие жители РФ. Так, мужчины работают дольше всего в Камчатском крае (восемь часов 16 минут), Ямало-Ненецком автономном округе (восемь часов 6 минут) и в Подмосковье (семь часов 54 минуты).

    Меньше всего по времени тратят на труд представители сильного пола в Республике Тыва. Здесь этот период составляет примерно три с половиной часа. Женщины больше всего уделяют времени работе на Чукотке (семь часов 10 минут), в Магаданской области (шесть часов 39 минут) и в Ямало-Ненецком автономном округе (шесть часов 17 минут). Меньше всего прекрасный пол трудится в Чечне — чуть более двух часов.