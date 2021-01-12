Аналитики выяснили настоящую длительность рабочего дня у россиян

В среднем мужчины в России в будний день отводят на работу шесть с половиной часов, а женщины — четыре с половиной часа. В некоторых регионах люди трудятся больше часов чем другие жители РФ. Так, мужчины работают дольше всего в Камчатском крае (восемь часов 16 минут), Ямало-Ненецком автономном округе (восемь часов 6 минут) и в Подмосковье (семь часов 54 минуты).

Меньше всего по времени тратят на труд представители сильного пола в Республике Тыва. Здесь этот период составляет примерно три с половиной часа. Женщины больше всего уделяют времени работе на Чукотке (семь часов 10 минут), в Магаданской области (шесть часов 39 минут) и в Ямало-Ненецком автономном округе (шесть часов 17 минут). Меньше всего прекрасный пол трудится в Чечне — чуть более двух часов.