Общество 19 декабря 2022, 11:03 Аналитики выяснили, какой формат работы наиболее приемлем для россиян

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Около 45% россиян в результате опроса заявили, что им подходит вариант работы как в офисе, так и вариант фриланса. Об этом написал RT со ссылкой на совместное исследование компании «Консоль Pro» и Аналитического центра НАФИ.

Классическое трудоустройство для проектной работы предпочитают в основном россияне от 35 до 54 лет, при этом доля женщин составляет 46%, тогда как доля мужчин — 43%.

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В опросе также говорится, что 30% респондентов рассматривают в качестве подходящего варианта работы открытие ИП. Почти 20% россиян готовы вести деятельность на фрилансе без оформления.

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В опросе поучаствовали одна тысяча человек трудоспособного возраста.

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