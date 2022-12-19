19 декабря 2022, 11:03
Аналитики выяснили, какой формат работы наиболее приемлем для россиян
Около 45% россиян в результате опроса заявили, что им подходит вариант работы как в офисе, так и вариант фриланса. Об этом написал RT со ссылкой на совместное исследование компании «Консоль Pro» и Аналитического центра НАФИ.
Классическое трудоустройство для проектной работы предпочитают в основном россияне от 35 до 54 лет, при этом доля женщин составляет 46%, тогда как доля мужчин — 43%.
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В опросе также говорится, что 30% респондентов рассматривают в качестве подходящего варианта работы открытие ИП. Почти 20% россиян готовы вести деятельность на фрилансе без оформления.
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В опросе поучаствовали одна тысяча человек трудоспособного возраста.
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