14 декабря 2022, 11:53
Аналитики выяснили, какое число водителей в России считают себя вежливыми на дорогах
«Росгосстрах»: лишь 16% водителей признались, что иногда водят машину агрессивно
Большинство водителей в России считают свое поведение на дорогах вежливым. Лишь 16% признались, что иногда ездят агрессивно. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты опроса, проведенного «Росгосстрахом» и сетью умных автосервисов «Вилгуд».
Большинство участников опроса рассказали, что хорошо знают правила дорожного движения, причем 15% опрошенных уверены в своих знаниях на 100%.
Реклама
Водители также сообщили, что на их взгляд примерно 53% участников движения водят машину аккуратно, 16% отметили, что встречают на дорогах много агрессивных водителей, еще 15% купили права и не знают правил дорожного движения.
Реклама
Опросы
Реклама
Реклама