Общество 14 декабря 2022, 11:53 Аналитики выяснили, какое число водителей в России считают себя вежливыми на дорогах «Росгосстрах»: лишь 16% водителей признались, что иногда водят машину агрессивно

Читать 360tv в

Большинство водителей в России считают свое поведение на дорогах вежливым. Лишь 16% признались, что иногда ездят агрессивно. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты опроса, проведенного «Росгосстрахом» и сетью умных автосервисов «Вилгуд».

Большинство участников опроса рассказали, что хорошо знают правила дорожного движения, причем 15% опрошенных уверены в своих знаниях на 100%.

Реклама

Водители также сообщили, что на их взгляд примерно 53% участников движения водят машину аккуратно, 16% отметили, что встречают на дорогах много агрессивных водителей, еще 15% купили права и не знают правил дорожного движения.

Реклама