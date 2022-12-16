Общество 16 декабря 2022, 13:41 Аналитики выяснили, какие онлайн-сервисы у россиян стали самыми востребованными в 2022 году Rambler & Co: в 2022 году россияне чаще всего пользовались видеоплатформами

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Аналитики медиахолдинга Rambler & Co в результате опроса выяснили, какими интернет-сервисами россияне пользовались чаще всего в 2022 году. Об этом написал RT.

Наиболее востребованными сервисами у россиян в этом году стали видеоплатформы (42%). Около 30% опрошенных не смогли обойтись без аудиостримингов, а 28% впервые подписались на сервисные услуги, включая электронные книги.

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Примерно 10% респондентов продолжают пользоваться только зарубежными стримингами, а 6% временно отменили свои предыдущие подписки.

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В опросе поучаствовали 500 тысяч интернет-пользователей из разных регионов России.