Аналитики выяснили, какие изменения произошли в работе российских компаний в 2020 году

Более 1,3 тысячи компаний, работающих в самых разных сферах, приняли участие в опросе. 60% опрошенных признались, что их работники стали трудиться продуктивнее. У 56% продуктивность работы возросла, у 17% она уменьшилась, у 27% осталась на прежнем уровне.

По мнению 45% респондентов, работа в офисе не эффективнее удаленки. 65% добавили, что дистанционный формат не ухудшил коммуникации в трудовом коллективе. 77% участников опроса заверили, что в 2020 году конфликтов среди сотрудников стало меньше.