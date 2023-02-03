Общество 03 февраля 2023, 23:12 Аналитики выяснили, как россияне справляются с плохим настроением Порядка 23% россиян заявили, что борются с плохим настроением с помощью работы

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Аналитики СберСтрахования жизни провели опрос, в ходе которого выяснили, как россияне справляются с плохим настроением. Результатами исследования поделилась «Газета.Ru».

Порядка 23% опрошенных заявили, что справляются с плохим настроением с помощью работы или любимых дел. Еще 20% отметили, что отправляются на встречи со знакомыми, а 19% обнимают любимых людей, написал RT.

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Медитация и йога помогают побороть тоску 18% респондентов. Около 12% предпочитают на шопинг, а 8% занимаются с психологом или психоаналитиком, уточнили «Дни.ру».

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