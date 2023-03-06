Общество 06 марта 2023, 14:29 Аналитики выяснили, что самый дешевый бензин в России продается на Ямале

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На Ямале один литр бензина марки АИ-92 можно купить за 41,88 рубля. Его цена за прошедший год упала на 14,2%. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитиков.

В пятерку лидеров также вошли Москва, Чукотский АО, ХМАО и Ненецкий АО. Самый дорогой бензин оказался на Чукотке. Там цена за литр равна 63 рублям, сообщил сайт muksun.fm.

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Ингушетия и Чечня также оказались в конце рейтинга.

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