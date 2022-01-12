Аналитики выяснили, что россияне чаще всего покупали в новогодние праздники

В AliExpress Россия уточнили, какие товары стали лидерами продаж среди россиян в январские праздники. Об этом написала «Газета.ru».

По данным издания, товары для кошек возглавили топ-продаж в новогодние выходные. По сравнению с прошлогодними показателями, спрос на них вырос в 18 раз. Кондитерские изделия попали на второе место. Третья позиция осталась за пирогами и сладостями.

«По данным исследования AliExpress Россия и ResearchMe, именно сладости выбирают 39% россиян в качестве новогоднего подарка», — цитирует компанию сайт kp.ru.