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    18 августа 2022, 10:23

    Аналитики выяснили, что необходимо россиянам для счастья

    Оксана Лавнюженко

    Аналитики сервиса СБЕР ЕАПТЕКА и сервиса Работа.ру провели исследование, в котором выяснили, чего для полного счастья не хватает россиянам. Об этом написал Life.

    Так, большинство респондентов (93%) заявили, что хотели бы изменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Более трети опрошенных упомянули о необходимости хорошего отдыха, еще 17% россиян мечтают о повышении в должности.

    «Для того чтобы человек жил в гармонии с самим собой, уделял достаточное количество времени своим интересам и не потерял желания работать, другими словами — не выгорел, нужно помнить о важности саморазвития. Процесс самореализации, в ходе которого люди ставят себе цели для улучшения своей жизни, неотъемлем в современном мире, он помогает преодолеть разные трудности, а также определиться с профессией», — сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

    Около 16% отметили, что для полного счастья в жизни им не хватает нового хобби, а для взрослых россиян — изменений в сфере финансов, здоровья и карьеры.

    В опросе поучаствовало около 2600 пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.