Аналитики выяснили, что необходимо россиянам для счастья

Аналитики сервиса СБЕР ЕАПТЕКА и сервиса Работа.ру провели исследование, в котором выяснили, чего для полного счастья не хватает россиянам. Об этом написал Life.

Так, большинство респондентов (93%) заявили, что хотели бы изменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Более трети опрошенных упомянули о необходимости хорошего отдыха, еще 17% россиян мечтают о повышении в должности.

«Для того чтобы человек жил в гармонии с самим собой, уделял достаточное количество времени своим интересам и не потерял желания работать, другими словами — не выгорел, нужно помнить о важности саморазвития. Процесс самореализации, в ходе которого люди ставят себе цели для улучшения своей жизни, неотъемлем в современном мире, он помогает преодолеть разные трудности, а также определиться с профессией», — сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Около 16% отметили, что для полного счастья в жизни им не хватает нового хобби, а для взрослых россиян — изменений в сфере финансов, здоровья и карьеры.

В опросе поучаствовало около 2600 пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.