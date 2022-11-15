Общество 15 ноября 2022, 10:58 Аналитики выяснили, что более 50% россиян сортируют мусор

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Аналитики мобильного приложения «Город» и финансового маркетплейса «Сравни» выяснили, что более 84% россиян волнуют экологические проблемы, а 50% рассказали, что сортируют мусор, написал RT.

Еще 33% опрошенных сообщили, что ведут полностью осознанный образ жизни. Примерно 30% экономят воду и электроэнергию, а 26% утилизируют батарейки.

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В опросе также говорится, что 10% участников не интересуются темой экологии, а 7% волнует тема исчезновения редких видов животных.

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