Аналитики выяснили, что 22% россиян считают себя абсолютно счастливыми

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в ходе опроса выяснили, что 22% российских граждан считают себя абсолютно счастливыми. Об этом написал RT.

Примерно 28% опрошенных по пятибалльной шкале поставили себе четверку в вопросе ощущения счастья, а 24% — тройку. Каждый десятый респондент счастлив на два балла, а каждый восьмой считает себя несчастливым.

В исследовании говорится, что жители Москвы и Санкт-Петербурга в среднем менее довольны жизнью, чем жители других регионов.

Всего в опросе поучаствовали 1600 представителей экономически активного населения из всех субъектов страны.