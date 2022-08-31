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    31 августа 2022, 10:25

    Аналитики выяснили, что 22% россиян считают себя абсолютно счастливыми

    Оксана Лавнюженко

    Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в ходе опроса выяснили, что 22% российских граждан считают себя абсолютно счастливыми. Об этом написал RT.

    Примерно 28% опрошенных по пятибалльной шкале поставили себе четверку в вопросе ощущения счастья, а 24% — тройку. Каждый десятый респондент счастлив на два балла, а каждый восьмой считает себя несчастливым.

    В исследовании говорится, что жители Москвы и Санкт-Петербурга в среднем менее довольны жизнью, чем жители других регионов.

    Всего в опросе поучаствовали 1600 представителей экономически активного населения из всех субъектов страны.