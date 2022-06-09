Аналитики выяснили, чем россияне предпочитают заниматься на рабочих перерывах

Более 44% россиян рассказали, что во время рабочих перерывов предпочитают общаться с коллегами на бытовые темы. Это следует из опроса сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье», написала Lenta.ru.

Около 33% опрошенных чаще прочего прерываются на личную переписку и звонки, 27% предпочитают потратить перерыв на чтение новостей, а 17% — на соцсети. Лишь 15% россиян тратят рабочий перерыв на перекур.

Среди других ответов были и такие: подработка, планирование выходных и отпуска, учеба онлайн, просмотр видео.

«Нельзя просто отказаться от общения с коллегами, разум сразу заместит этот формат прокрастинации чем-нибудь другим. Нужно смотреть на проблему глубже: менять отношение к рабочим процессам, разбивать задачи на несколько этапов, заниматься самосовершенствованием посредством работы с психотерапевтом», — прокомментировал результаты исследования психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев.

В опросе приняли участие 2000 россиян старше 18 лет из разных регионов страны.