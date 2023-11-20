20 ноября 2023, 14:09
Аналитики ВЦИОМ выяснили, что более 80% россиян чувствуют себя счастливыми
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 81% российских граждан чувствуют себя счастливыми людьми. Еще 16% ответили, что не испытывают счастья, а 3% и вовсе затруднились с ответом, написало ИА НСН.
Примерно 36% респондентов рассказали, что среди их близких и знакомых больше счастливых людей, чем несчастливых, 46% назвали это число примерно одинаковым, а 14% все же видят больше несчастливых людей в своем кругу общения.
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Исследование проводилось среди 1600 граждан старше 18 лет.
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