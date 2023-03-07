Общество 07 марта 2023, 11:33 Аналитики: в 2022 году среди самозанятых насчитывалось 42% женщин

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Исследование «Опоры России» и платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ» показало, что в 2022 году число женщин среди самозанятых составляло 42%. Об этом написал RT.

В 2019 году количество женщин среди самозанятых составляло 27%, в 2020 году — 31%, в 2021 году — 37%.

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Самозанятые женщины чаще все оказывают финансовые и бухгалтерские услуги, сдают недвижимость, работают в сфере рекламы, PR и маркетинга.

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По словам основателя платформы для самозанятых Павла Зюкова, многие женщины оформляют статус самозанятых на время декретного отпуска.

В опросе поучаствовали 1023 самозанятых из разных регионов России.