Аналитики узнали, готовы ли россияне соблюдать дистанцию на отдыхе

20,5% респондентов заявили, что соблюдение социальной дистанции на пляже и в воде — лишняя мера безопасности, которую они не планируют соблюдать.

Более 31% опрошенных согласны держать дистанцию на отдыхе. 29% россиян сообщили, что будут посещать дикие пляжи, где мало людей.

30% людей планируют купаться в море или океане рано утром или в обед, когда будет не так много людей.

Дезинфицировать шезлонги намерены около 20% респондентов. Общественными раздевалками перестанут пользоваться 35,7%.