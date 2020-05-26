    26 мая 2020, 11:02

    Аналитики узнали, готовы ли россияне соблюдать дистанцию на отдыхе

    Анастасия Кременчугская

    Аналитики провели опрос и выяснили, планируют ли россияне соблюдать социальную дистанцию на отдыхе. Об этом сообщил RT.

    20,5% респондентов заявили, что соблюдение социальной дистанции на пляже и в воде — лишняя мера безопасности, которую они не планируют соблюдать.

    Более 31% опрошенных согласны держать дистанцию на отдыхе. 29% россиян сообщили, что будут посещать дикие пляжи, где мало людей.

    30% людей планируют купаться в море или океане рано утром или в обед, когда будет не так много людей.

    Дезинфицировать шезлонги намерены около 20% респондентов. Общественными раздевалками перестанут пользоваться 35,7%.