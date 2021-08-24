Аналитики увидели рост числа попыток взломать аккаунты на «Госуслугах»

В России выросло число жалоб на попытки взломать аккаунты на «Госуслугах». Кроме того, в даркнете фиксируется рост предложений о продаже учетных записей. Об этом рассказал российский производитель систем борьбы с утечками данных DeviceLock.

Еще в начале года один аккаунт стоил 100 рублей, сейчас цена упала до 30–40 рублей за новые и до четырех-пяти рублей за использованные.

«Через личный кабинет на „Госуслугах“ преступники могут подавать от имени владельца аккаунта заявления о предоставлении налоговых вычетов и субсидий, причем практически всегда в таких случаях предоставляются поддельные документы. Число таких случаев пока невелико, но оно растет», — предупредил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что мошенники используют украденные аккаунты для оформления заявок на онлайн-займы и регистрации у букмекеров. Владельцам учетных записей потом приходится возвращать заем или оплачивать НДФЛ с выигрышей на ставках.

Чтобы защитить себя, нужно зарегистрировать аккаунт в сервисе, подобрать сложный пароль, использовать двухфакторную авторизацию, а также воздержаться от установки приложения на смартфон.