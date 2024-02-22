Общество 22 февраля 2024, 16:52 Аналитики «Такском»: продажи носков в феврале упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

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Продажи носков в феврале 2024 года упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом RT сообщили специалисты платформы фискальных данных «Такском».

В сообщении платформы говорится, что средняя цена на носки в этом месяце составила 220 рублей, на бритвы и пену для бритья — 789 рублей, на крепкий алкоголь — 715 рублей, на галстук — 1,5 тысячи рублей, на смартфон — 14 тысяч рублей.

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В отличие от носков, продажи бритв, пены, галстуков и смартфонов выросли, говорится в исследовании.