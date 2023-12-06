Общество 06 декабря 2023, 16:49 Аналитики SuperJob выяснили, что 32% петербуржцев хотят заняться образованием и больше читать в новом году

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Аналитики сервиса SuperJob в результате исследования выяснили, чем хотели бы заняться в новом году жители Петербурга. Около 32% респондентов рассказали, что планируют повысить свое образование и начать больше читать, написал «Петербургский дневник».

Еще 28% опрошенных сообщили, что мечтают больше времени уделять семье и друзьям, а 27% петербуржцев — посвятить свободное время своим хобби.

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Для 25% респондентов в приоритете личная жизнь и спорт, а для 21% — отдых и путешествия.