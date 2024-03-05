Общество 05 марта 2024, 14:24 Аналитики SuperJob выяснили, что 27% мужчин в России назвали женитьбу самым безрассудным поступком

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Около 27% российских мужчин во время опроса заявили, что считают женитьбу самым безрассудным поступком. Результатами поделилась радиостанция «Говорит Москва», ссылаясь на сервис SuperJob.

Еще 4% мужчин назвали долгие поездки самым необдуманным действием ради женщины. Около 3% отнесли к этому признание в любви, еще 3% опрошенных рассказали, что решились ради возлюбленной на переезд и пожалели.

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По 1% россиян назвали безрассудством ради женщины покупку дорогих подарков, кредиты и прыжки с высоты.