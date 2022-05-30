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    30 мая 2022, 14:18

    Аналитики SuperJob: чаще всего на Южном Урале курят курьеры и администраторы

    Оксана Лавнюженко

    Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, представители каких профессий среди южнорульцев курят чаще всего. Об этом сообщило издание «Полит 74».

    Наиболее характерна эта пагубная привычка для курьеров и администраторов. На третьем месте в рейтинге оказались квалифицированные рабочие — таковых 38%, кладовщики — 36%, а также операторы колл-центров — 35%, написало ИА Nation News.

    Наибольшее число некурящих оказалось среди южноуральских учителей и программистов. Около 89% преподавателей заявили, что никогда не брали в руки сигареты, а 72% программистов и вовсе придерживаются здорового образа жизни.