Аналитики SuperJob: чаще всего на Южном Урале курят курьеры и администраторы

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, представители каких профессий среди южнорульцев курят чаще всего. Об этом сообщило издание «Полит 74».

Наиболее характерна эта пагубная привычка для курьеров и администраторов. На третьем месте в рейтинге оказались квалифицированные рабочие — таковых 38%, кладовщики — 36%, а также операторы колл-центров — 35%, написало ИА Nation News.

Наибольшее число некурящих оказалось среди южноуральских учителей и программистов. Около 89% преподавателей заявили, что никогда не брали в руки сигареты, а 72% программистов и вовсе придерживаются здорового образа жизни.