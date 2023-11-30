Общество 30 ноября 2023, 15:48 Аналитики SuperJob: 74% петербургских работодателей хотят знать об увольнении сотрудника за месяц

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Около 74% опрошенных работодателей Санкт-Петербурга признались, что хотели бы знать об увольнении сотрудника не за две недели, положенных по закону, а за месяц. Об этом сообщил сайт Piter.Tv со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob.

Большинство компаний не хотело бы узнавать об уходе работников в момент подачи заявления об увольнении. Это связано с тем, что на сегодняшний день 84% работодателей испытывают дефицит персонала.

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Как сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург», в городе наблюдается большая нехватка водителей грузовых автомобилей, машинистов спецтранспорта и инженеров.