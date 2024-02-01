Общество 01 февраля 2024, 10:22 Аналитики Страхового Дома ВСК выяснили, что затопления квартир стали основной причиной обращений в страховую в 2023 году

Читать 360tv в

Аналитики Страхового Дома ВСК провели исследование и выяснили, что затопления в квартирах стали основной причиной обращений в страховую в 2023 году. Об этом написала «Газета.Ru».

Почти 78% происшествий пришлось именно на затопления, еще 5% — на пожары и 2% — на стихийные бедствия.

Реклама

В исследовании говорится, что средний размер компенсации в связи с затоплением составляет 44 тысячи рублей. А после возгорания страховые выплачивают в среднем около 169 тысяч рублей.