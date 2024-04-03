Общество 03 апреля 2024, 16:19 Аналитики Starwind: современная бытовая техника освобождает полтора месяца времени в год

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Использование современной бытовой техники и умных машин позволяет экономить до трех часов ежедневно, что освобождает полтора месяца в год. Об этом сообщил Life со ссылкой на аналитиков Starwind.

Посудомоечная машина в день освобождает около часа, блендер позволяет сэкономить около 20 минут в сутки на приготовлении коктейлей. Также в рейтинге полезной техники оказались стиральная машинка, фен, щипцы, микроволновка и мясорубка.

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Отмечается, что большинство россиян считают своим лучшим помощником по дому робот-пылесос.