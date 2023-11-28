Общество 28 ноября 2023, 08:08 Аналитики спрогнозировали замедление роста ВВП в России АКРА: рост ВВП в России в 2024 году может замедлиться до 1% РИА «Новости»

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Рост ВВП в России в 2024 году может составить всего 0,5–1,3%. С таким прогнозом аналитиков рейтингового агентства АКРА ознакомился РБК.

По их мнению, после восстановительного роста ВВП в 2023 году (по оценкам агентства, он составит до 3,2%) дальнейшее увеличение затормозится главным образом из-за ограниченности предложения. Предполагается, что высокая загрузка трудовых ресурсов и имеющихся мощностей сохранится.

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«Рост экономики будет ограничен со стороны предложения, в результате чего темпы годового прироста ВВП снизятся примерно с 3% в 2023-м до более близких к потенциальным 1–2% на горизонте прогноза», — отметили в документе.

Консервативный прогноз Минэкономразвития оптимистичнее: оно предсказало увеличение ВВП на 2,3% по итогам следующего года в базовом сценарии и на 1,4% в консервативном.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по итогам 2023 года дефицит федерального бюджета ожидается на уровне около 1% ВВП. Изначально прогнозировалось, что он достигнет 2%, но снизить показатель помогли дополнительные нефтегазовые доходы.