Аналитики спрогнозировали ситуацию на рынке труда в будущем году

Аналитики сервиса SuperJob рассказали, что в 2022 году наиболее востребованными на рынке труда будут медработники, представители сферы IT и информационной безопасности. Об этом написал RT.

Только за текущий год количество вакансий в медицинской сфере увеличилось в 1,7 раза. Большинство докторов за два последних года пандемии начали жаловаться на постоянные переработки и нехватку медперсонала.

За последний год в сфере IT аналитики отметили рекордный рост зарплат и высокий спрос на квалифицированные кадры. Предположительно, за два года денежные выплаты у программистов увеличатся на 38,5%. В области информационной безопасности зарплаты выросли на 26%.

Помимо этих специализаций, рынок труда пополняется вакансиями в аптечном сегменте и в сфере фармацевтической промышленности. Также сохранится спрос на сборщиков заказов и на складской персонал.