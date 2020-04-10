Аналитики спрогнозировали рост уровня дефолтов компаний до 10,6% в 2020 году

По данным информагентства, в феврале обанкротилось 11 предприятий, в марте о дефолте объявили уже 13 компаний. Отмечается, что преимущественно банкротились предприятия из горнодобывающей, металлургической и нефтегазовой отраслей.

Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что прогноз аналитиков основан на ожиданиях рецессии во многих экономиках мира из-за распространения коронавируса, снижения стоимости активов на финансовых рынках и падения цен на нефть до 20 долларов