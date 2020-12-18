Аналитики сообщили, сколько москвичей смотрели пресс-конференцию Путина
Специалисты исследовательской компании Mediascope сообщили, сколько телезрителей в Москве смотрели пресс-конференцию президента России Владимира Путина, пишет ИА RNS.
Так, 17 декабря в прямом эфире крупнейших телеканалов за конференцией наблюдали 1,43 миллиона москвичей. Мероприятие транслировали «Россия 1», «Первый канал», НТВ, «Россия 24», «360» и другие каналы.
Год назад пресс-конференцию главы РФ в столице смотрели 1,2 миллиона ТВ-зрителей.
Напомним, что в этом году Путин отвечал на вопросы журналистов более четырех часов. Мероприятие началось в полдень и завершилось в 16:35.