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    18 декабря 2020, 18:41

    Аналитики сообщили, сколько москвичей смотрели пресс-конференцию Путина

    Полина Петрова

    Специалисты исследовательской компании Mediascope сообщили, сколько телезрителей в Москве смотрели пресс-конференцию президента России Владимира Путина, пишет ИА RNS.
    Аналитики сообщили, сколько москвичей смотрели пресс-конференцию Путина

    Так, 17 декабря в прямом эфире крупнейших телеканалов за конференцией наблюдали 1,43 миллиона москвичей. Мероприятие транслировали «Россия 1», «Первый канал», НТВ, «Россия 24», «360» и другие каналы.

    Год назад пресс-конференцию главы РФ в столице смотрели 1,2 миллиона ТВ-зрителей.

    Напомним, что в этом году Путин отвечал на вопросы журналистов более четырех часов. Мероприятие началось в полдень и завершилось в 16:35.