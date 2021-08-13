Аналитики сообщили о восстановлении рынка труда в России после пандемии

Российский рынок труда стремительно восстанавливается после пандемии. С января по июнь число открытых вакансий выросло примерно на 20%. Об этом рассказал RT со ссылкой на исследования аналитиков рекрутинговых сервисов.

«Сейчас отсутствует традиционное летнее затишье, специалисты по подбору персонала продолжают активно искать кадры по заказам компаний. По итогам полугодия рекрутинговая активность была в среднем на 18—20% выше, чем в аналогичные периоды докризисных 2017–2019 годов», — рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По сравнению с предыдущими годами резко возросло количество вакансий, предполагающих удаленную работу. На популярность такого формата повлияла пандемия. Эксперты считают, что в будущем этот формат станет наиболее востребован, так как он удобен как для работодателей, так и для сотрудников. Снижение уровня безработицы отмечают и в Министерстве труда.

Аналитики объясняют быстрое восстановление рынка труда мерами поддержки, которые государство оказало бизнесу. Речь идет о льготных кредитах компаниям, снижении страховых взносов и налоговых послаблениях.

По мнению экспертов, уже к концу текущего года уровень занятости в России может вернуться к докризисным показателям.