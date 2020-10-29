Аналитики сообщили о росте цен на вторичном рынке жилья в России

Здесь стоимость недвижимости выросла на 8%. Второе место заняла Северная Осетия — Алания. Увеличение средней цифры составило 7%. На третьей позиции Воронежская область (+6,5%). Отмечается, что специалисты фиксируют рост почти во всех регионах.

Риелтор из Курска Ирина Лобачева пояснила, что в городе много новостроек, а также развит первичный рынок. На нем цены ощутимо поднялись с начала года — до 20% на ряде объектов. Из-за этого собственники стали повышать цены на вторичное жилье.

«Однако стоимость на этапе сделки обычно ниже: многие стремятся купить квартиру именно в строящемся доме и успеть взять льготную ипотеку, так что приходится для скорости скидывать первоначальную цену», — пояснила эксперт.

В крупных городах сильнее всего подорожало готовое жилье в Новосибирске и Санкт-Петербурге.