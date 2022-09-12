Аналитики сообщили о повышенном интересе к коворкингу в Москве | 360°

Общество 12 сентября 2022, 09:12 Поделиться Telegram

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Viber Аналитики сообщили о повышенном интересе к коворкингу в Москве Knight Frank рассказал о росте интереса к коворкингу в Москве РИА Новости

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В период с января по август 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 15 гибких офисных пространств (коворкинг) общей площадью 104 тысячи квадратных метров. Об этом «Коммерсанту» сообщили в компании Knight Frank.

При этом до конца года в столице откроют еще 33 такие локации для организации офисного пространства.

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Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина выразила мнение, что активность операторов коворкингов активно подпитывается запросами со стороны офисных зданий и пространств.

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«Активный рост гибкого формата офисов происходит на фоне спада в сегменте привычных, стандартных офисов. С начала текущего года в столице ввели в эксплуатацию всего 40 тысяч квадратных метров офисов, это очень низкий показатель», — сообщила она.

Психолог Елена Лукьянова сообщала, что коворкинг стал очень удобным вариантом для работы во время пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, в этом формате работать легче, чем из дома, где все отвлекает.

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