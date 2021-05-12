Аналитики сообщили о «глобальном старении» жителей России и всей Земли

Аналитики американского рейтингового агентства Moody’s сообщили о «глобальном старении» жителей России и населения всей Земли. По словам специалистов, это серьезная проблема для мировой экономики, написал сайт kp.ru.

«По нашим оценкам, „глобальное старение“ может привести к снижению экономического роста на 0,9% в период с 2020 по 2025 год», — уточнили эксперты в новом докладе.

По их прогнозу, в ближайшие 20 лет численность населения в трудоспособном возрасте будет увеличиваться в два раза медленнее, чем в настоящий момент. Как считают аналитики, Европа скоро станет самым «старым» регионом в мире. Также в ближайшие годы людей трудоспособного возраста станет меньше в Германии, Италии, Испании, Японии и Южной Корее.

Россия попадает в особую зону риска вместе с Китаем, Таиландом, Турцией и Бразилией. Население в перечисленных странах стареет стремительно. Согласно данным Росстата, средний возраст россиянина — 40,2 года. За десять лет граждане РФ «постарели» более чем на год. Доля людей старше 65 лет в России — 15,5%. Отмечается, что, если людей в возрасте «65+» больше 7%, то население считается старым.