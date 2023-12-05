Общество 05 декабря 2023, 17:13 Аналитики службы доставки выяснили, что большинство россиян будут готовить на Новый год оливье и варить глинтвейн

Читать 360tv в

Аналитики службы доставки еды в результате опроса выяснили, что 64% россиян планируют подавать на новогодний стол салат оливье, еще 36% обязательно будут готовить сельдь под шубой, а 30% не представляют праздника без крабового салата. Об этом написала «Газета.Ru».

Как сообщило Utro.ru, всего 5% указали на желание приготовить холодец, 48% будут делать запеченную курицу, а 17% подадут гостям индейку с яблоками.

Реклама

Лишь 12% опрошенных поставят на свой стол традиционное шампанское, тогда как 27% респондентов планируют пить горячий глинтвейн.