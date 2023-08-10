Общество 10 августа 2023, 11:11 Аналитики Skyeng: более 30% родителей в России хотят, чтобы ЕГЭ проверял ИИ

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Аналитики Skyeng во время исследования выяснили, что треть родителей хотят, чтобы искусственный интеллект проверял ЕГЭ. Результатами опроса поделился сайт URA.RU.

Опрошенные отметили, что согласились бы на искусственный интеллект, если бы точность его оценки была протестирована и соответствовала стандарту.

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Как сообщил сооснователь онлайн-школы Георгий Соловьев, ИИ можно доверить проверку не только первой части экзамена, но и второй.

«Это поможет снизить влияние человеческого фактора и свести разрыв в баллах к нулю», — добавил эксперт.