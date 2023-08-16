Общество 16 августа 2023, 13:36 Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что москвичи хотели бы зарабатывать в месяц на семью 257 тыс рублей

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Аналитики сервиса SuperJob в результате исследования выяснили, что жители Москвы хотели бы зарабатывать не менее 257 тысяч рублей в месяц на семью из трех человек. Результатами опроса поделилось издание «Москва 24».

Женщины называли цифру в размере 246 тысяч рублей, а мужчины, проживающие в столице, — 266 тысяч рублей. Около 17% опрошенных сообщили о желании иметь от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

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«Более полумиллиона рублей в месяц хотели бы тратить на семью из трех человек 7%», — говорится в сообщении аналитиков.