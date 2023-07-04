Общество 04 июля 2023, 14:22 Аналитики сервиса RusDate выяснили, что у 8% россиян роман на работе перерос в брак

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Аналитики сервиса международных знакомств RusDate в результате опроса выяснили, что 28% респондентов имели любовные отношения на работе. У 8% опрошенных россиян роман перерос в брак. Об этом написала «Газета.Ru».

При этом 46% участников опроса признались, что ничем особенным рабочие отношения не закончились.

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Чаще всего служебные отношения случались у пользователей из Москвы (34%), Санкт-Петербурга (21%), Екатеринбурга (14%), Ростова-на-Дону (11%). У заграничных пользователей сервиса служебные отношения на работе случались куда реже, чем у россиян.

По словам директора по развитию сервиса международных знакомств RusDate Романа Леви, это объясняется европейским законодательством и запретом на любовные романы на рабочем месте.