Аналитики сервиса «Работа.ру» составили рейтинг вакансий в августе

Аналитики сервиса «Работа.ру» составили рейтинг сезонных предложений на российском рынке труда вакансий в августе. Об этом написало издание Life.

В золотодобывающую компанию Амурской области ищут машиниста бульдозера. Сотруднику обещают ежемесячный оклад в размере 120 тысяч рублей и выше. Компания предоставляет проживание и довоз.

В другой золотодобывающей компании в Красноярском крае ищут начальника участка. Сотруднику готовы платить от 112 тысяч до 135 тысяч рублей. Специалист должен обеспечивать безопасную эксплуатацию и ремонт энергосетей и электрооборудования производственного участка, организовывать труд на всех участках энергохозяйства, контролировать соблюдения правил техники безопасности.

Рабочего-упаковщика разыскивают на производстве в Москве и Московской области. Работодатель обещает платить до 126 тысяч рублей в месяц. Сотруднику предоставляют жилье, а также рабочую форму.

В Иркутске разыскивают старшего механика за оклад в размере 120 тысяч рублей. Компания предлагает место проживания, питание, спецодежду, компенсирует проезд до работы и медосмотр.