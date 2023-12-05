Общество 05 декабря 2023, 16:28 Аналитики сервиса для знакомств «Мамба» выяснили, что для 90% респондентов важна внешность партнера

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Аналитики сервиса для знакомств «Мамба» в результате опроса выяснили, что для 90% респондентов важен внешний вид партнера. Результатами исследования поделилась«Газета.Ru».

Около 54% опрошенных женщин рассказали, что больше всего в мужском гардеробе их раздражают носки под сандалии и белые носки под черную обувь. Еще 26% респонденток назвали вьетнамки и прочую дешевую обувь негативными элементами гардероба.

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Около 26% мужчин отметили, что не любят на женщинах леопардовый принт, 17% не нравятся чулки в сетку, 13% не переносят реплики вещей известных дизайнеров. Также 12% мужчин с настороженностью реагируют на женщин, которые надевают слишком глубокое декольте или мини.