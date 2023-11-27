Общество 27 ноября 2023, 10:33 Аналитики сервиса «Авито.Работа» выяснили, что 44% россиян пытались внедрить в жизнь полезные привычки, но безуспешно

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Более 40% россиян пытались вести здоровый образ жизни, но это оказалось безуспешно. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Авито.Работа», написал Life.

Около 58% респондентов отметили, что считают самой вредной привычкой избыточное использование смартфона, 40% назвали курение, 36% — употребление алкоголя, 33% — злоупотребление кофе.

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Примерно 54% россиян сообщили, что своей положительной привычкой считают регулярное питье чистой воды, а 52% — проведение времени на свежем воздухе.