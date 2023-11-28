Общество 28 ноября 2023, 12:08 Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, что москвички стали чаще заказывать бьюти-услуги на дом

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В исследовании сервиса «Авито Услуги» говорится, что в ноябре в Москве спрос на выезд бьюти-мастеров на дом повысился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом написал сайт «Москва 24».

Чаще всего жительницы столицы вызывают на дом мастеров по бровям и ресницам, укладке волос, маникюру и педикюру, визажистов.

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Аналитики отметили, что главной причиной такого интереса к бьюти-мастерам стала экономия времени и практичность. Особенно это касается тех женщин, которые сидят в декрете с маленьким ребенком.