Общество 14 декабря 2023, 15:41 Аналитики сервиса «АльфаСтрахование» выяснили, что чаще всего ДТП в Нижнем Новгороде происходят на проспекте Ленина

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Аналитики сервиса «АльфаСтрахование» после проведенного исследования пришли в выводу, что чаще всего дорожные аварии в Нижнем Новгороде происходят на проспекте Ленина. Об этом написал сайт newsnn.ru.

Только за этот год на указанном участке произошло 8,6% аварий. Далее по списку следует улица Лядова — с 6,4% ДТП.

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В этой антирейтинг также попали улицы Новикова-Прибоя, Героя Поющева, Центральная, Дьяконова, Циолковского, Молодежная, Коминтерна.